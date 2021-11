Musikpreise Elf Grammy-Nominierungen für Jon Batiste

Hinter ihm folgten Sänger Justin Bieber ("Peaches"), Rapperin Doja Cat ("Kiss Me More") und Singer-Songwriterin H.E.R. ("Fight For You") mit jeweils acht Nominierungen. Die Popsängerinnen Billie Eilish und Olivia Rodrigo können sich in sieben der insgesamt 86 Grammy-Kategorien Hoffnungen machen. Für die "Aufnahme des Jahres" wurde zudem die schwedische Band Abba mit ihrem Comeback "I Still Have Faith In You" nominiert.