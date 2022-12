Musikpreise "1Live Krone" nach Coronapause wieder aus Bochum

Bochum - Die Preisverleihung "1Live Krone" geht nach zwei Jahren mit pandemiebedingten Sonderausgaben am 8. Dezember wieder in der Jahrhunderthalle in Bochum über die Bühne. Allerdings soll nicht alles beim Alten bleiben: Der nach Veranstalterangaben wichtigste Musikpreis Deutschlands soll ein neues Showdesign erhalten.