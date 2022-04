Musikpreis Grammy Selenskij mit Video-Botschaft bei Grammy-Gala

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat bei der Verleihung der US-Musikpreise Grammys per Video-Botschaft um Unterstützung für sein Land gebeten. „Was könnte gegenteiliger zu Musik sein als Krieg?“, sagte Selenskij am Sonntagabend bei der live im US-Fernsehen übertragenen Veranstaltung in Las Vegas per Video-Botschaft. „Füllt die Stille mit eurer Musik“, bat Selenskij. „Unterstützt uns auf jegliche Art und Weise, die euch möglich ist.“