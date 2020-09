Musikgruppe trägt Marbach im Namen Seit 46 Jahren Lieder für die Arbeiterschaft

Keine leichte Aufgabe in Zeiten, in denen selbst Staatsoberhäupter mitunter nur noch an den besten Deal für sich selbst denken. Doch das ficht die vier nicht an. Denn für Die Marbacher sind ihre Lieder nicht nur ehrenamtliche Aufgabe und Musik in der Freizeit, sondern Berufung und Mission zugleich. Löffler, Spohn und Ortwein singen nicht nur für Solidarität und Gerechtigkeit. In ihrem Arbeitsleben sind drei von ihnen auch in sozialen oder solidarischen Berufen tätig. So vertritt Löffler die Arbeitnehmerinteressen als DGB-Geschäftsführer für die Region Nordwürttemberg.