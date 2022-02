Musiker Auch Neil Youngs Ex-Kollegen verlassen Spotify vorläufig

"Wir unterstützen Neil und stimmen ihm zu, dass gefährliche Falschinformationen in Spotifys Joe-Rogan-Podcast ausgestrahlt werden", hieß es in einer Stellungnahme, die David Crosby bei Twitter teilte. Die Weggefährten Youngs, die auch zu dritt und in weiteren Formationen Musik veröffentlichten, betonten dabei, dass sie nicht weiter auf Spotify sein wollten, bis "echte Maßnahmen" seitens des schwedischen Unternehmens ergriffen würden.