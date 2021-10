Musikcharts Die Ärzte feiern ihr elftes Nummer-eins-Album

In den Single-Charts besetzen The Kid LAROI & Justin Bieber ("Stay", eins), Ed Sheeran ("Bad Habits", zwei, und "Shivers", vier) sowie Glass Animals ("Heat Waves", drei) die vorderen Plätze. Die britische Band Coldplay und die südkoreanische Boygroup BTS starten mit ihrem gemeinsamen Song "My Universe" an 13. Stelle.