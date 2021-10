Musikbranche Nach Rechte-Verkauf: David Guetta fühlt sich frei

Erste Erfolge feierte der in Paris geborene DJ 2002 mit seinem Debütalbum "Just a Little More Love". Mit dem Album "Nothing but the Beat" (2011) erreichte er in vielen Ländern die Chartspitze. Der zweifache Grammy-Gewinner arbeitete bereits mit Stars wie Bruno Mars, Jason Derulo, Justin Bieber, Sia und Rihanna zusammen.