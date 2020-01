Musikalisches Judo Team in Steinheim Die Steppi-Tunes sind der Hit

Der erste Versuch – wie sollte es bei einer Generalprobe auch anders sein – gerät noch etwas durcheinander. „Stopp!“, ruft Daniela Kunkel. „Hat auch jeder die Nationalhymne da liegen?“ Die Noten werden noch mal überprüft, beim zweiten Mal klingt das Zusammenspiel schon sehr feierlich. Mit viel Elan legt das Judo-Orchester los. Die einzelnen Stimmen spielen dabei jeweils ihren Part.

Die Hörner glänzen, die vier Geigen sind in der Melodiestimme präsent, die Trompeten, Saxofon und Klarinette setzen Akzente. „Das klingt schon sehr viel besser als letztes Jahr“, lobt Trixi Kästle. Manchmal ist auch ein mehrstimmiges Stück etwas, durch das man sich „kämpfen“ muss, bis alle Stimmen und Noten passen. „Der Auftakt zum Hauptthema sitzt noch nicht richtig“, meint die Dirigentin, oder zu den Geigen: „Einigt euch da auf einen Ton!“ Doch der Erfolg beim Üben stellt sich wie im Training ein: Am Ende der Probe klingt das wunderschöne „Can you feel the love tonight“ aus „König der Löwen“ wie aus einem Guss.

Trixi Kästle ist mächtig stolz auf ihre musikalischen Judoka. „Die Trainerkollegen sagen, das ist einmalig, das haben sie noch nie erlebt.“ Das Judo-Orchester ist bei der Eröffnung vergangenes Jahr derart gut angekommen, dass der Judo-Verband die Steinheimer „Steppi Tunes“ gleich für die nächsten fünf Jahre zur Eröffnung der Deutschen Meisterschaft gebucht hat.