Musikalischer Jahresrückblick „Spotify Wrapped“ 2021 ist da

Was steckt drin im persönlichen Jahresrückblick?

So kann man sich nun seit gestern bei Spotify seinen persönlichen Jahresrückblick ansehen. Wie auch schon im letzten Jahr läuft das wieder im Stil einer Snapchat- oder Instagram-Story ab. Die Slides kann man in der App durchklicken und auch als Foto in sozialen Medien teilen. Gerade die Instagram-Stories sind Jahr für Jahr voll damit. Ebenfalls erhält man eine Playlist mit seinen 100 Top-Songs 2021. Damit hebt sich Spotify in gewisser Weise von anderen Anbietern ab.