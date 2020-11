„Musik zur Marktzeit“ in Marbach Der Reformationstag bildet den Auftakt

Den letzten Ton des 11-Uhr-Läutens wartet Andreas Willberg noch ab, dann lässt er die Pfeifen des eindrucksvollen Musikinstruments ertönen. 60 Besucher sitzen da corona-konform in der Kirche – auch auf der Empore – und lassen sich auf das musikalische Geschehen ein. Das Spiel des Bezirkskantors bewirkt, dass kaum jemand seinen Platz verlässt. Gelegentlich geht noch einmal die Tür auf, weil weitere Liebhaber vom dröhnenden Lockruf des Instruments angezogen, zu dem Konzert hinzustoßen – das Alltagstreiben bleibt draußen. Gut sichtbar sitzt Willberg vor den Tasten und Pedalen und lässt Michael Praetorius´ Werk „Ein feste Burg ist unser Gott“ in verschiedenen Variationen erklingen. Willberg hat das Repertoire mit Bedacht gewählt, denn es fällt an diesem Samstag auf den Reformationstag, der von den evangelischen Christen im Gedenken an die Reformation durch Martin Luther gefeiert wird. Das Stück ist so vital und von dramatischen, treibenden Akzenten geleitet, dass Thomas Meyer, selbst Organist, beim Umblättern der Noten hilft.