Musik zum Buch Von Aretha bis zum Boss: Barack Obamas neue Playlist

"Musik hat immer eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt - und das war vor allem während meiner Präsidentschaft der Fall", schrieb der 59-Jährige am Montag (Ortszeit) auf Twitter. Der Demokrat und erste schwarze US-Präsident veröffentlichte am Dienstag Memoiren mit dem Titel "A Promised Land" - in Deutschland kam zeitgleich die Übersetzung "Ein verheißenes Land" auf den Markt.