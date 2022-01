Musik Warum Harry Wijnvoord jetzt einen Schlager singt

Er und seine Frau - die eine Damenboutique in Lüdinghausen habe - seien leidenschaftliche Reisende, schildert Wijnvoord. Und was das Singen angehe: Da habe er überhaupt keine Scheu. "Rein in das Studio und singen", sei seine Devise gewesen. "Ich war noch nie ein Schisser." Früher habe er bereits häufig irische und englische Folklore gesungen. Und: "Ich kann sechs Griffe auf der Gitarre."

Wer sich angesichts dessen näher mit dem Wijnvoord'schen Gesamtwerk beschäftigt, stellt auch fest, dass "Wind im Gesicht" bei weitem nicht sein erster Ausflug ins Musik-Fach ist. Es gibt vereinzelte Aufnahmen und aus dem Jahr 1996 sogar ein ganzes Album. Auch damals ging es in gewisser Weise um Fernweh, denn der Titel lautete "Olé Mallorca, wir kommen". Textlich war Wijnvoord allerdings deutlich offensiver unterwegs als heute. Ein Lied trug den Titel "Damenwahl in Arenal", ein anderes "Ja die Oma will nach Palma". Es waren die 90er.

"Das war im Prinzip mein letztes Werk", sagt Wijnvoord. Dass "Wind im Gesicht", das ihm der Kölner Musikproduzent Jürgen Triebel geschrieben hat, aber sein letzter Schlager ist, davon ist nicht auszugehen. "Es wird noch mehr kommen", sagt Wijnvoord. Und im Geiste hört man Menschen enthemmt "Weniger!", "Mehr!" und "50!" brüllen.