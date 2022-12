Musik Trauer um Fleetwood-Mac-Musikerin Christine McVie

Auch der Popstar Harry Styles teilte auf Instagram ein Schwarz-Weiß-Foto der Sängerin und ein schwarzes Herz. Die Sängerin Sheryl Crow nannte McVie auf Twitter "eine Legende und eine Ikone und einen unglaublichen Menschen". "Die Welt fühlt sich ohne sie komisch an." US-Schauspielerin Bette Midler twitterte: "Was für Erinnerungen, was für eine Freude, was für eine Hinterlassenschaft."