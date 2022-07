Musik Sängerin Anitta ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen

Der auf Spanisch gesungene Song "Envolver" aus ihrem Album "Versions of Me" war im November 2021 erschienen und wurde in sozialen Medien und bei Streamingdiensten schnell zum Hit. Dazu trug auch der ungewöhnliche Tanz mit auf dem Boden aufgestützten Händen oder Ellbogen bei. Am 24. März erreichte "Envolver" die Spotify-Spitze.