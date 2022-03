Musik Rex Orange County wagt Neustart mit etwas Promi-Hilfe

Das Musikvideo zum Song "Keep It Up" spielt in Amsterdam – kein Zufall, denn weite Teile des Albums von Rex Orange County entstanden in der niederländischen Metropole, und zwar in ergiebigen Sessions mit dem Dutch-Pop-Star Benny Sings. Im Refrain heißt es: "Keep it up and go on, You are only holding out for what you want" (in etwa: Mach weiter so, du hältst nur aus, was du willst).