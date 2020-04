Musik-Rateshow Roboter Caroline Beil bei "Masked Singer" enttarnt

Die aktuelle Staffel "The Masked Singer" entwickelt sich damit zu einem schlechten Pflaster für weibliche Kandidaten. Von den Zuschauern rausgewählt wurden bislang nur Frauen: Sängerin Stefanie Heinzmann (31, "My Man Is a Mean Man"), Model Franziska Knuppe (45) und Schauspielerin Rebecca Immanuel (49, "Edel & Starck"). Musiker Angelo Kelly (38) verließ die Show ebenfalls, aber freiwillig. Dem Kelly-Family-Spross wurde das Pendeln zwischen seinem Wohnort in Irland und der Show in Köln während der Corona-Krise zu gefährlich.

Corona war auch der Grund, warum "The Masked Singer" zuletzt eine Pause eingelegt hatte. Wegen Corona-Erkrankungen im Team unterbrach ProSieben zunächst die aktuelle Staffel. Am Dienstagabend folgte nun das Comeback. Moderator Matthias Opdenhövel (49) stellte zu Beginn der Ausgabe klar: "Allen geht es gut. Wir sind gesund!" Nun soll es wieder weiter gehen. Als nächstes steht das Halbfinale an.