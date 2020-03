Musik-Rateshow Angelo Kelly verlässt freiwillig "Masked Singer"

In einem Einspielfilm bei "The Masked Singer" trug Angelo Kelly am Dienstag noch mal sein Kakerlaken-Kostüm in Gangsta-Rap-Optik. Dass es sich dabei um ihn handelte, war zu diesem Zeitpunkt aber keine große Überraschung mehr. Die Indizien waren einfach zu eindeutig. Das gesamte Rateteam aus Sänger Rea Garvey, Moderatorin Ruth Moschner und Komiker Luke Mockridge legte sich auf Kelly fest und behielt recht. Moderator Matthias Opdenhövel (49) sagte, man akzeptiere es "in diesen Zeiten" voll und ganz, wenn ein Kandidat sage, er wolle bei seinen Lieben sein.