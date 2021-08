Musik Kanye West bringt sein Album "Donda" heraus

Ende Juli hatte West "Donda" erstmals in Atlanta (Georgia) öffentlich vorgestellt. Er ließ die Tracks seines zehnten Studioalbums dafür in einem ausverkauften Stadion in Atlanta abspielen. Im Internet kursierende Videos zeigten ihn wortlos auf dem Feld der Arena herumlaufen, manchmal ins Publikum zeigen oder auf die Knie gehen. Die Veröffentlichung am Sonntag war online innerhalb von Minuten das bestimmende Thema. Viele Fans äußerten sich aufgeregt, einer schrieb: "Kanye hat uns an einem Sonntag mit dem Album des Jahres gesegnet!"