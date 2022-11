Musik "Flashdance"-Sängerin Irene Cara ist tot

New York - Mit "Fame" und "Flashdance... What a Feeling" gelangen ihr in den 1980er-Jahren Welthits, nun ist die US-Sängerin und -Schauspielerin Irene Cara im Alter von 63 Jahren gestorben. Sie starb in ihrem Zuhause in Florida aus noch unbekannten Gründen, hieß es in einer am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlichten Mitteilung von Agentin Judith Moose auf der Webseite der Künstlerin. Außerdem bestätigte Moose der Deutschen Prese-Agentur den Todesfall.