Musik aus dem Lockdown "12" von AnnenMayKantereit: Ein Album unter Schock

Deswegen gibt das Trio seinen Hörern eine Art Betriebsanleitung mit: "Wir wünschen uns, dass dieses Album am Stück gehört wird. Die Reihenfolge der Lieder hat für uns Bedeutung, und wer so großzügig ist, sich das Album auch in dieser Reihenfolge anzuhören, hat einen gepolsterten Sitzplatz in der Mehrzweckhalle unserer Herzen."

Man merkt manchen der von Piano und Gitarre dominierten Lieder die Verunsicherung an, mit der die 2011 als Straßenmusiker gestartete Songwriter-Pop-Band auf den Corona-Schock reagierte: "Wir hatten die Hamburger Trabrennbahn ausverkauft, waren für Festivals gebucht, wir wollten nach St. Petersburg und Istanbul... Und dann - Zack."

Nun kommt "12" - nach zwei Top-drei-Alben in Deutschland und Österreich sowie vielen Kritiker-Auszeichnungen seit 2016 - ausgerechnet in einer zweiten Lockdown-Phase heraus. Immerhin: Man hat jetzt viel Zeit zum genauen Zuhören. Und das lohnt sich auch bei dieser Platte von AnnenMayKantereit wieder.

"12" von AnnenMayKantereit ist seit diesem Dienstag (17.11.) digital erhältlich. Auf CD und Vinyl wird es am Freitag kommender Woche (27.11.) über das Label AnnenMayKantereit & Irrsinn Tonträger im Vertrieb von Vertigo Berlin/Universal Music veröffentlicht.

