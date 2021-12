Musicals in der Coronakrise Stage Entertainment sagt alle Weihnachtsvorstellungen ab

Hamburg - Das Unternehmen Stage Entertainment hat alle Weihnachtsvorstellungen seiner Musicals und Shows in Hamburg, Berlin und Stuttgart abgesagt. „Leider können die Vorstellungen von Disneys König der Löwen in Hamburg bis einschließlich 26. Dezember nicht wie geplant stattfinden“, hieß es am Freitag auf der Internetseite. Gleichlautende Texte fanden sich für das Tina-Turner-Musical „Tina“ im Operettenhaus und „Disneys Die Eiskönigin“ im Theater an der Elbe. Die Vorstellungen von „Wicked“ in der Neuen Flora wurden bis einschließlich 27.12. abgesagt.