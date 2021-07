„Tanz der Vampire“, „Tina“, Aladdin“ So sehen die Musical-Pläne in Stuttgart aus

In Berlin feiert „Ku’damm 56“ Premiere

Die Stage Entertainment GmbH komme an allen drei deutschen Standorten „mit grandiosen Shows zurück – und sogar mit gleich vier Premieren.“ Berlin startet am 26. September mit der Wiederaufnahme der „Blue Man Group“ und legt am 28. November mit der Uraufführung von „Ku’damm 56“ im Theater des Westens nach. In Hamburg folgen im Spielplan die Wiederaufnahme des Musicals „König der Löwen“ am 2. Oktober. Vom 10. Oktober an wird wieder „Tina“ im Operettenhaus gespielt und am 7. November steht im Theater an der Elbe die Deutschlandpremiere von „Die Eiskönigin“ an.