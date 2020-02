Musical „Flashdance“ in Stuttgart Ein Traum wird Wirklichkeit

Natürlich fehlt diese Szene auch in der Musical-Adaption des Filmes nicht, die am Dienstagabend in der Porsche-Arena gastiert hat. Alex Owens, die tanzende Schweißerin, wird zuletzt ihre eigene Choreografie tanzen, wird die Aufnahmeprüfung einer klassischen Tanzakademie bestehen. 2018 startete „Flashdance“ als Tourneeproduktion in Deutschland. Bis zu 23 Darsteller tanzen über eine Bühne, die stählerne Treppenkonstruktionen mit großflächigen Bildwänden verbindet, auf denen die Backsteingebäude, Nachtklubs und Skylines erscheinen, die schon im Film Dekor waren.