Museum im Adler Reich gefüllter Speicher der Erinnerung

Interaktive Angebote

An der Überarbeitung der Schau waren auch Freischaffende wie der Werbetechniker Markus Werkmann beteiligt. Dessen Affinität zu IT-Themen habe die Museumsleiterin „unter anderem auch vor dem Verzweifeln bewahrt“, wie Judith Szulczynski-Bajorat ausführte. „Denn es war nicht immer einfach mit der technischen Umsetzung unserer Ideen“. Auch die Marbacher Grafikerin Sybille Wohlfarth hat vielfältige professionelle Spuren in der Ausstellung hinterlassen und dabei eigene Ideen eingebracht. Als großen Mehrwert der Ausstellung ist die Tatsache zu nennen, dass die Besucher vielfach aktiv werden dürfen und die Hände nicht nur brav in der Hosentasche verweilen müssen. Mit Touchscreen-Formaten, einem Magnet-Puzzle, Drehwürfeln, die über Benninger Persönlichkeiten Auskunft geben, und nicht zuletzt mit einem Film über die Benninger Kirbe wird der manchmal auch ambivalente Charme der Vergangenheit greifbar. Einige Exponate zeigen, dass Früheres auch in der Gegenwart Gültigkeit besitzt und vieles sich wiederholt. Bei sogenannten Fühlstationen, die der neuen Dauerausstellung ebenfalls zu einem ansprechenden, zeitgemäßen Auftritt verhelfen, können Objekte und Waren ertastet werden, die beim früher üblichen Wanderhandel eine Rolle spielten und .