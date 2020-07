Museum im Adler in Benningen Geschichte auf frische und moderne Art erleben

„Neben Kindergärten und Senioren möchten wir gerade Schüler verstärkt ansprechen“, so Szulczynski-Bajorat. Für die Fächer Geschichte und Latein biete sich vor allem die Römersammlung geradezu an. Hier soll regionale Geschichte künftig frisch und modern präsentiert werden. Dabei soll ein Bogen von Damals bis hin zur Gegenwart gespannt werden: „Als Museum stehen wir in Konkurrenz zu anderen regionalen Ausflugszielen. Das heißt wir müssen attraktiv sein.“ Digitalisierung von Inhalten, Touchscreens, Filme oder Exponate zum Anfassen und Probieren sollen Bestandteil des neuen Konzeptes werden: „Weg von Textwüsten hin zu einfachen, verständlichen und unterhaltenden Inhalten sind meine Vorstellungen.“ Durch Sonderausstellungen sei der obere Stock derzeit sowieso leergestanden und die Exponate ausgelagert. So bot sich eine Neukonzeption geradezu an.