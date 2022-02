Museum im Adler Frischer Anstrich und noch mehr

Eine Lösung für den runden Tisch

Das Klavier hat einen neuen Platz und ebenso der schöne, alte runde Tisch. Letzterer war so ein Problemfall. Eigentlich schmückend war er im Museum gut aufgehoben. Allerdings setzten sich manchmal Besucher auf die Stühle, was dem wackeligen Ding nicht unbedingt gut tat. Außerdem musste der Tisch manchmal ins Nebenzimmer weichen, weil etwa eine Veranstaltung anstand. Ebenfalls nicht förderlich für die Haltbarkeit. Ein Vorschlag von Bürgermeister Klaus Warthon schlägt nun zwei Fliegen mit einer Klappe: Der Tisch wurde auf eine Platte mit Rädern montiert, sodass er ohne Schaden beiseite geschoben werden kann. In der Platte sind zudem Löcher für die jeweils zwei vorderen Stuhlbeine – so kommt niemand mehr auf die Idee, sich dort hinzusetzen.

Weitere Stücke sind in den Fokus gerückt worden. „Einiges hat man vorher gar nicht so wahrgenommen“, weiß die Museumsleiterin. So ist nun auch das Brückenmodell neu positioniert, ebenso wie die Glasvitrine mit dem Geschirr: „Jetzt hat jedes Stück Platz für sich und einen Zusammenhang.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Geschichte auf frische und moderne Art erleben