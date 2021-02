Museum Frieder Burda in Baden-Baden Kittelmann wird neuer künstlerischer Leiter

Baden-Baden - Eineinhalb Jahre nach dem Tod des Sammlersbekommt das Museum Frieder Burda in Baden-Baden einen neuen künstlerischen Leiter: Udo Kittelmann wird fortan das Profil des Ausstellungshauses maßgeblich mitbestimmen. Der ehemalige Direktor der Berliner Nationalgalerie ist einer der profiliertesten Kuratoren des Landes und hat in Baden-Baden bereits Ausstellungen zu Andreas Gursky und Pierre Soulages kuratiert. Er soll das Museum Frieder Burda „mit starker kuratorischer Handschrift an das Zeitgenössische anbinden“, sagte Henning Schaper, der Direktor des Museums, das sich auch für andere Sparten öffnen will. Deshalb werde Kittelmann auch den „interdisziplinären Dialog“ suchen, so Schaper.