Murrhardt Tier verbrennt in Auto

Murrhardt - Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist ein VW Multivan am Montag gegen 14.15 Uhr direkt neben den Bahngleisen in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Zwei Rettungssanitäter, die zufällig am Brandort in der Sulzbacher Straße vorbeikamen, fanden den Fahrer wenige Meter neben dem Auto liegend auf und versorgten den Mann. Er wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Im Fahrzeug wurde ein totes Tier gefunden. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen Hund, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt.