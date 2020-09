Murrer Vereinschronik mit vielen Anekdoten Als Gerd Müller am Hermannsplatz einnetzte

Nicht nur in der Zeit des Zweiten Weltkrieges schreibt er auch über Besonderes aus den Nachbarorten. Als 1940 Bomben auf Großbottwar fielen, als 1965 die Queen Marbach besuchte – und als namhafte Mannschaften in der Region zu Gast waren. Ob Schalke 04 in Steinheim, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart und der 1. FC Kaiserslautern in Marbach, die Stuttgarter Kickers in Pleidelsheim, Marbach und Murr, Darmstadt 98 in Kleinbottwar – oder das brasilianische National-Team in Höpfigheim. Und: Fußballfreunde aus dem Umkreis finden in der Chronik Jahr für Jahr die Ligenzugehörigkeit aller Nachbarvereine und die ewigen Tabellen von der Landes- bis zur Kreisliga C. Hier schwebt Andreas Hennings auch das nächste Projekt vor: Die von ihm erstellten ewigen Tabellen aus dem Bezirk möchte er 2021 gesammelt veröffentlichen. Dann existieren die ältesten Ligen seit genau 75 Jahren.