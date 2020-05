Murrer Neubau hängt in der Warteschleife Das Jugendhaus-Team sehnt sich nach dem Go

Einerseits stimmt die Ruhe Müller zufrieden. Anders als im Steinheimer Jugendhaus fiel die Corona-Pandemie zunächst in die Zeit des Umzugs und nicht in die Phase der Wiedereröffnung. „Wir konnten also mit mehr Zeit einziehen und uns Gedanken über die Nutzung machen“, sagt Müller. Den Bauhof habe man entlastet, „wir haben es alles selbst gemacht“. Doch dann begann das, was der neue Jugendhausleiter „eine komische Ruhe“ nennt. Habe es zunächst noch geheißen, dass das Sozialministerium zum 19. April landesweit die Freigabe für die offene Jugendarbeit erteilt, verzögerte sich das Go in den vergangenen Wochen immer weiter. Und jetzt warten alle Jugendhäuser landauf, landab immer noch auf einen Termin.