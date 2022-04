Murrer Kleeblatt-Heim Großbaustelle setzt dem Nachbarn zu

Der Nachbar will nur noch schriftlich kommunizieren

All diese Vorwürfe weist Torsten Bartzsch energisch zurück. Erdal Savun habe von Anfang an nichts unversucht gelassen, die Kleeblatt-Erweiterung zu behindern. „Er ist gegen das Projekt und schickt uns öfter mehrere Mails in der Woche über Unzulänglichkeiten der Baustelle.“ Dabei verlasse Savun oft die sachliche Ebene und beschuldige ihn. Dass Fehler auf einer Großbaustelle passierten, stelle er gar nicht in Abrede, so Bartzsch, auch kritisiere der Nachbar in einigen Punkten das Bauunternehmen zu Recht, etwa in Sachen Bauzaun und abgelagerte Gegenstände. Doch wenn der Nachbar so tue, als ob die Verwaltung gar nichts unternommen hätte, ärgere ihn das. Er gebe die Kritik an das Bauunternehmen weiter – aber der direktere Weg sei das Gespräch vor Ort. Erdal Savun wiederum will nur noch schriftlich kommunizieren. Er beobachte an seinem Haus Schäden. „Die neu eingebaute Küche ist schief“, erzählt er und rechnet damit, dass man sich vor Gericht wiedersieht. Wie vor einer Großbaustelle üblich sei der Zustand des Hauses vorher dokumentiert worden, erklärt Torsten Bartzsch. Schäden müsste der Bauträger bezahlen.

Die Wohnbau GmbH nennt laxes Verhalten der Handwerker

Von Seiten der Bietigheimer Wohnbau GmbH bedauert der Projektleiter Dominic Nagerl in einer Stellungnahme das laxe Verhalten von Handwerkern wie etwa das Anlehnen des Bauzauns an der Fassade. „Es gibt keine zwei Meinungen darüber, dass fremdes Eigentum zu respektieren und zu schützen ist.“ Vorsatz sei aber nicht im Spiel. Von Hausfriedensbruch könne keine Rede sein, denn eine nachbarrechtliche Vereinbarung sichere bis Mai das Betretungsrecht. Bis dahin wolle man eine L-Stein-Mauer bauen. Sein Unternehmen zahle 10 000 Euro mehr, damit beim Verfüllen des Flüssigbodens keine unnötigen Vibrationen entstehen.

Der Kleeblatt-Geschäftsführer Stefan Ebert hofft, dass man die Probleme im sachlichen Ton regeln könne. Man sei in zahlreichen Projekten immer gut mit den Anwohnern ausgekommen.