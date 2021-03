Murrer hat sich einen Namen gemacht Aus der Garage heraus in die große Welt

Murr/Benningen - Es sind Geschichten wie diese, die an den Weg „vom Tellerwäscher zum Millionär“ erinnern und die einen schmunzeln lassen. Denn selbst Marcel Leuze hätte wahrscheinlich nicht im Traum daran gedacht, wo er heute beruflich steht, als er vor rund 15 Jahren seine ersten Schritte in der Veranstaltungsbranche unternahm. Hobby-Fußballturniere waren es damals, die es ihm angetan hatten. Zusammen mit einem Freund organisierte er eine große Anzahl, ehe er über einen anderen Bekannten auf die Idee einer mobilen Cocktailbar kam. Etwas Einzigartiges damals im Ländle: Er lieferte bei Bedarf auch gleich noch das Fingerfood mit dazu. Die Häppchen steuerte sein Vater bei, der stellvertretender Küchenmeister in der Kantine von Bosch war. Nach und nach entwickelte sich das Catering immer weiter, weitete sich enorm aus. Seit ein paar Jahren zählt der Murrer, der in Kleinbottwar in einer Garage mit allem angefangen hat und inzwischen 30 Mitarbeiter beschäftigt, nun mit seinem Unternehmen Freetime Events zu den führenden Caterern im Raum Stuttgart.