Murrer Gruppe will Anfang August die Alpen überqueren. Radtour zum Gedenken an SS-Massaker

So kam ihm die Idee, das Gedenken an das Massaker von Sant’Anna di Stazzema und das Radfahren miteinander zu verbinden. „Wir werden mit einer Gruppe der Radbande am 5. August losfahren und in mehreren Etappen die Alpen überqueren.“ Am 12. August, dem Jahrestag des Massakers, will die Gruppe dann schließlich die letzte, 32 Kilometer lange Etappe von Marina di Carrara hinauf in das Bergdorf in Angriff nehmen und an der Gedenkveranstaltung teilnehmen, die dort seit einigen Jahren stattfindet.