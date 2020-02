Murrer Feuerwehr hat frisch sanierte Räumlichkeiten Das Feuerwehr-Magazin ist endlich fertig

Gut funktioniert in Murr auch die Tagesbereitschaft, was laut Kommandant an den Unternehmen und den im Ort Arbeitenden liege. Die Anrückzeit liege höchstens bei drei bis fünf Minuten, erklärte Marcus Leibbrandt. Die meisten Einsätze seien am Dienstag und am Donnerstag gewesen. Tages- und Abendeinsätze hielten sich zu 50 Prozent die Waage.

Der Ausbildungsstand sei hoch, führte Marcus Leibbrandt weiter aus und bedankte sich bei allen Führungskräften, die sich an der Fortbildung beteiligten. Nur wer regelmäßig übe, sei für den Ernstfall gerüstet. Die Murrer Wehrleute trainierten in 1660 Stunden im Jahr 2019. Ihre Ausbildung zum Sprechfunker absolvierten Jona Walouch, Stefan Schöfer und Lukas Albrecht.

Der Kommandant wurde ein weiteres Mal wiedergewählt. Sein bisheriger Stellvertreter Timo Simgen hat das Amt aus familiären Gründen abgegeben, für ihn wurde Jochen Glück gewählt.