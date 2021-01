Murrer Feldweg oberhalb der L1100 „Wer da runterrutscht, für den ist es vorbei“

Murr - Das frühere Straßendorf Murr verfügt heutzutage über schöne Ecken – und das durchaus auch an den Siedlungsrändern, was in Zeiten des Homeoffices von Vorteil ist. Wer einen Spaziergang machen will, stößt in der Nähe der Bottenäckersiedlung auf Natur. Am Lichtenbergweg kann man sogar auf einer Bank Platz nehmen, um das Panorama des Bottwartals zu genießen. Ein Stück weiter südlich beginnt der Waldweg nach Benningen. Ob das relativ kurze Wegstück gefährlich ist und ein Geländer braucht – darin sind sich der Murrer der Bürgermeister Torsten Bartzsch und der CDU-Rat Giorgio Monteleone uneinig.