Der Frust kochte am Dienstag in der Murrer Ratssitzung hoch. „Die Leute sprechen uns an und fragen uns, was wir da beschlossen haben“, erzählte Gunter Eberhardt von der CDU unter dem Punkt „Verschiedenes“. Die orangefarbenen Leitschwellen mit sogenannten Leitboys verhinderten ein Abfließen des Verkehrs vom Kreisel zur Landesstraße 1125. Konnten vorher zwei Fahrzeuge nebeneinander auf die Kreuzung zufahren, sei dies jetzt nur noch einem Wagen möglich, so Eberhardt. Insbesondere Rechtsabbieger in Richtung Pleidelsheim hätten das Nachsehen, da das Gros nach links in Richtung Marbach und Ludwigsburg abbiege. Das sorge für den Rückstau auf der verengten Fahrbahn. „Die Staus gehen über den Kreisel hinaus in Richtung Ortsmitte.“