Murr- Eine nicht ganz alltägliche Situation konnte man am Donnerstagvormittag oberhalb der Sonnenhöfe in der Nähe der Aral Tankstelle beobachten. Obwohl Störche sich sonst nur in der Brutzeit teilweise zu Kolonien zusammenschließen, versammelten sich gleich zwölf der immer seltener werdenden Tiere auf einem Acker. Auf den Feldern können Störche ihre Nahrung wie beispielsweise Mäuse und Schnecken oder Insekten finden, welche nach den Regenfällen der vergangenen Tage bestimmt reichlich vorhanden waren. MZ-Leserin Sabine Gutjahr hat ein kleines Video von den Vögeln aufgenommen: