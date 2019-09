Murr - Zwei SUVs sind am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in Murr auf der L1126 zusammengestoßen. Der 35-jährige Dacia-Fahrer kam aus der Richtung Großbottwar und geriet in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wo er mit dem 37-jährigen Roverfahrer kollidierte. Nach Angaben der Polizei wurde letzterer leicht verletzt. Beide Fahrzeige wurden beschädigt. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Der entstandende Schaden liegt bei etwa 40.000 Euro. Ein Rettungswagen war vor Ort. Zur Absicherung der Unfallstelle und Beseitigung auslaufender Betriebsmittel waren die Feuerwehr Murr und die Straßenmeisterei im Einsatz. Der Verkehr musste bis etwa 21.45 Uhr geregelt werden.