Murr Zimmer nach Partynacht verwüstet

Dass sich eine Person aus dem Nachbarzimmer bei der Rezeption über den nächtlichen Lärm beschwert hat, erzählte die Angeklagte der Richterin Sennwitz nicht. Auch nicht, dass die Rezeption bei ihr im Zimmer angerufen hat, um herauszufinden, was da los ist. Eine Stimme am anderen Ende der Strippe sagte: „Es tut mit leid, dass es zu so lautem Sex kam.“ So stand es jedenfalls in der Gerichtsakte.