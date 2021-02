Murr Zentraler Standort für E-Carsharing gefunden

Mit dem Angebot will die Gemeinde eine Versorgungslücke im ländlichen Raum schließen. Das Carsharing ist bisher vor allem in Städten mit Bahnanschluss verbreitet. Nutzer holen sich die Fahrzeuge meistens – wie etwa bei Stadtmobil in Marbach – in der Nähe von Bahnhöfen ab und stellen sie auch dort wieder ab. Das Unternehmen deer setzt hingegen auf ein Konzept ohne feste Abhol- und Rückgabestandorte. Stattdessen sorgt die Firma dafür, dass binnen 24 Stunden wieder ein Fahrzeug am Entleihstandort zur Verfügung steht. Das wird in Murr die Mühlgasse sein, die sich in der Nähe zum Ortsmittelpunkt am Dorfplatz befindet.