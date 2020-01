Murr verabschiedet seinen Kämmerer Ein Glücksfall für die Gemeinde geht

Für die Gemeinderäte übergab Markus Kaiser von der CDU einen Gutschein für neue Wanderschuhe. Keppler selbst bedankte sich bei allen, mit denen er zu tun hatte, und lobte das menschliche, faire und sachliche Klima im Murrer Gemeinderat. Keppler erinnerte an den Bau des Bürgerhauses von 1982 bis 1985 für 12,6 Millionen Mark: „Wir konnten mehr als die Hälfte an Zuschüssen akquirieren.“ In 39 Jahren seien 580 Millionen Euro durch die Murrer Kasse gegangen. Am Ende applaudierten die Gäste stehend.