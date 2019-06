Murr - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer ist es am Montag gegen 19 Uhr in der Heilbronner Straße in Murr gekommen. Ein 50-jähriger Radfahrer war ortsauswärts unterwegs und wollte die Kreuzung zu den Straßen Theodor-Heuss-Straße und Pleidelsheimer Weg geradeaus passieren, als ihm eine von rechts kommende 56-jährige Seat-Fahrerin wohl die Vorfahrt nahm.