Murr und Großbottwar Geldsegen für Bücherei-Modernisierung

Auch für die Bibliothek in Murr wird es eine Medienrückgabe geben – quasi als Briefkasten mit Rutsche, über die das Buch in eine Kiste gelangt. „Das haben wir schon lange im Hinterkopf und danach werden wir immer wieder gefragt“, sagt Leiterin Ursula Kindermann. Zudem werden die 30 Jahre alten Sitzmöbel neu bezogen. Auch das Digitale hält weiter Einzug: Gekauft wird ein Laptop samt Drucker, damit ein flexibler Arbeitsplatz eingerichtet werden kann, was bisher nicht machbar war. Auch in Murr legt man sich 15 Tablets zu. Für Klassenführungen, aber auch damit Erwachsene an die Onleihe herangeführt werden können. „In Anbetracht der zukünftigen Mediennutzung brauchen wir diese Geräte einfach. Es geht nicht mehr ohne“, sagt Ursula Kindermann. Entsprechend froh ist sie über die Unterstützung: „Wir haben uns riesig über die Zusage gefreut. Ich bin überzeugt, dass jeder in eine Bibliothek investierte Cent ein gut investierter Cent ist.“