Murr/Triathlon „Ich möchte einfach schauen, was für mich möglich ist“

Trainierte er bis dato unter Eigenregie, laufen die Einheiten jetzt auch mal gänzlich anders ab. „Beim Radfahren geht’s etwa darum, auf bestimmte Wattwerte zu kommen. Da stellt sich dann die Frage, wo ich diese am besten erreiche“, so Laibacher. Die Folge: Er fährt nicht mehr einfach los zu einer Rundtour, sondern auch mal über mehrere Stunden zwischen zwei Ortschaften hin und her, bestenfalls zwischen zwei Kreisverkehren, damit er nicht an einer Ampel halten muss. „Da sieht man natürlich nicht mehr so viel von der Landschaft“, sagt er lachend. Doch Profistatus ist eben Profistatus.

Insgesamt sind die Umfänge und die Intensität des Trainings also deutlich höher als bislang. Auf 500 bis 600 Kilometer auf dem Rad, 60 bis 80 Kilometer beim Laufen und zehn bis 20 Kilometer beim Schwimmen kommt er inzwischen – pro Woche. „Dazu kommen Kraft- und Athletikeinheiten und das Dehnen.“ Sein Körper scheint das zu verkraften: „Nach den drei Monaten habe ich jedenfalls keine Beschwerden. Toi, toi, toi.“

Doch warum diese Schinderei, für die der ehemalige Landesliga-Kicker, der auch für den FC Marbach spielte, seine Fußballschuhe vorzeitig an den Nagel gehängt hat? „Ich war ja schon eher der Ausdauerfußballer“, blickt Laibacher zurück, der nebenher immer gerne gelaufen und geschwommen ist. „Nur radfahren war ich nie, was sich aber mit meinem ersten Mountainbike geändert hat. Und nimmt man laufen, schwimmen und radfahren zusammen, kommt man automatisch zum Triathlon“, so der 34-Jährige über seine Anfänge. 2012 absolvierte er seinen ersten Zehn-Kilometer-Lauf, kurz darauf trat er in seinem Heimatort Murr dem Team Silla Hopp bei. Die Teilnahme am Dirty Race folgte prompt. Der Virus war entfacht.

Geschlossen hat sich für ihn damit gewissermaßen ein Kreis. Denn schon mit etwa zehn Jahren absolvierte Laibacher einst den Triathlon in Kornwestheim. „Und ohne Training hat das damals gut geklappt“, erinnert er sich. Und auch beim Wettkampf in Roth hatte er als Kind mal zugesehen. „Die Stimmung dort ist mir in Erinnerung geblieben. Ab da hatte ich dann im Hinterkopf, das auch einmal ausprobieren zu wollen.“ Inzwischen hat er jene Erfahrung reihenweise gesammelt. Der größte Erfolg gelang ihm in Frankfurt, wo er bei seinem ersten Langdistanz-Triathlon als Gesamt-14. auf Anhieb Deutscher Meister und Europameister seiner Altersklasse wurde. „Das hätte ich so nie gedacht, da war ich von mir selbst überrascht. Das war schon eine besondere Gefühlslage“, sagt Björn Laibacher, der dann auch auf Hawaii tolle Eindrücke sammelte. „Fürs Rennen selbst hatte ich mir dort aber mehr versprochen.“

Lässt die Kraft und Motivation im Wettkampf einmal nach, sei es ein Erfolgsrezept, daran zu denken, wie gerne man Sport machen würde, wäre man jetzt krank. „Dann denke ich mir: Jetzt darfst du! Ich sage mir auch, dass ich das ja freiwillig mache. Und ich stelle mir vor, mich im Ziel keinesfalls darüber ärgern zu wollen, nicht alles gegeben zu haben.“

Doch worauf arbeitet Björn Laibacher in dieser Profi-Saison nun hin? „Die Wettkämpfe in Roth und Frankfurt sind für mich zu früh in der Saison gewesen“, erklärt er. Eine Langdistanz soll es aber unbedingt sein. Fündig geworden ist er inzwischen im schwedischen Kalmar, wo er im August an den Start gehen wird. „Nachdem klar war, dass es dort auch ein Profistartfeld geben wird, habe ich mich angemeldet.“ Zumal er bereits einen kleineren Triathlon in Schweden absolviert hatte, als er dort einmal seine Schwester besuchte. „Und die Schweden waren wirklich cool drauf entlang der Strecke.“

Wie er dann die Zeit von Ende August bis November nutzt, und ob er noch einen weiteren Wettkampf in Angriff nimmt, möchte er dann erst kurzfristig entscheiden. Je nach Körperverfassung. Die ist beim Triathlon schließlich das A und O – ob als Amateur oder als Profi.