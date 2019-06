Murr/TransDia-Sport Eine emotionale Feier für das zweite Leben

Aus Markkleeberg in der Nähe von Leipzig kommt Sina Wonneberger, die jüngste Teilnehmerin

hier in Murr. Sie ist acht Jahre alt, ihre acht Minuten ältere Zwillingsschwester Mette ist fast immer an ihrer Seite. Mit sechseinhalb Monaten versagte bei Sina die Leber. „Zum Glück war eine Lebendspende möglich, sie hat ein Stück von meiner Leber bekommen“, sagt Mutter Ulrike. Die ganze Familie ist die drei Tage in Murr dabei, neben Vater Frank auf noch die knapp sechs Jahre ältere Schwester Hannah. Der Spruch „die Leber wächst mit ihren Aufgaben“ treffe tatsächlich zu. „Das Teilorgan ist mit Sina größer geworden“, berichtet ihre Mutter. Die Beeinträchtigungen seien relativ gering. „Sina muss halt ihre Medikamente nehmen, was nicht immer ganz einfach ist. Wir achten mehr auf Hygiene, und der Alarm fällt sicher etwas stärker aus, wenn mal was ist. Ansonsten ist Sina ein normales Kind.“ Und ein sportliches noch dazu. In Murr ist sie beim Schwimmen und der Leichtathletik am Start, wird zehnmal Deutsche Meisterin – natürlich auch aus Mangel an Konkurrenz. Zudem spielen alle drei Schwestern Hockey, Sina ist auch noch im Badmintonverein. „Es gibt Ärzte, die empfehlen Sport bei Transplantierten, andere sind da vorsichtiger. Aber wir hatten keine Wahl, hätten Sina eh nicht halten können.“ Für alle drei Schwestern gebe es außer Schule und Schlafen „kaum etwas anderes als Sport“, berichtet Vater Frank Wonneberger. Einig sind sich die Eltern übrigens darin, dass sie eine Änderung der Gesetzeslage begrüßen würden. Sprich: Jeder sollte automatisch Organspender sein, wenn er sich nicht ausdrücklich dagegen entscheidet.