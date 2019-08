Murr Stühle für rumänische Schulkinder gehen auf den Weg

Die Möbel stammen aus der Jakob-Löffler-Realschule aus Löchgau. „Die Stühle und Tische dort sind überflüssig, weil die Werkrealschule aufgelöst wird und es dort nur noch eine Grundschule geben soll“, erklärt Günther Burk, Erster Vorsitzender des Fördervereins Kinderheim Murr. In Zsobok werde die Grundschule, die bis zur 8. Klasse reicht, damit ausgestattet. Was wiederum Schulkindern aus der Zentralgemeinde in Almasi ermöglicht, das Mobiliar der Schule aus Zsobok zu übernehmen. Die Stühle und Tische stammen ebenfalls aus Deutschland, so Burk. „Vor etwa 15 Jahren ist die Kantine der Energieunternehmen TWS und NWS in Degerloch aufgelöst worden.“