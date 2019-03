Murr Strikte Regelung stößt bitter auf

Sohn und Schwiegertochter sind im Jahr 2004 nach Murr gezogen und wollten die Angehörige auch in Murr beerdigen lassen. Doch Bürgermeister Torsten Bartzsch erteilte dem Ehepaar eine Absage: Da Dorothea Fuchs nie in Murr wohnhaft war, sei es nicht möglich, dass sie in Murr bestattet werde, schrieb der Rathauschef Arno und Monika Fuchs in einem Brief. Laut der örtlichen Friedhofsordnung dienen die beiden Friedhöfe der Bestattung verstorbener Gemeindeeinwohner beziehungsweise für in Murr verstorbener oder tot aufgefundener Personen ohne Wohnsitz, so Bartzschs Hinweis. Darüber hinaus für Verstorbene, für die ein Wahlgrab zur Verfügung steht, oder für Personen, die einmal in der Gemeinde gelebt haben und nur wegen einem vorübergehenden Aufenthalt in einer auswärtigen Pflege- oder Alteneinrichtung nicht mehr in Murr wohnhaft sind.