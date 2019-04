Murr Stieftochter des besten Freundes missbraucht

Murr - Auf der Schaukel im eigenen Garten zu schweben, gehört für viele sicherlich in die Kategorie „schöne Kindheitserinnerung“. Für eine junge Frau ist das Schaukeln traumatisch geworden, denn es hat sich in ihr Gedächtnis eingebrannt mit den sexuellen Gegenleistungen des besten Freundes ihres Stiefvaters. Am Dienstag musste sich der 56 Jahre alte ehemalige Stuckateur für die Taten vor dem Amtsgericht Marbach verantworten.