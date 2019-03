Murr/Steinheim Ein Faschingsrhythmus, bei dem jeder mit muss

Seit 1999 gibt es die muntere musikalische Truppe. Die meisten davon sind auch im Musikverein aktiv. Im Zentrum stehen die beiden Schwestern Marion Müller und Sandra Heinisch mit ihren Männern Roland Müller und Gerhard Heinisch sowie deren Kinder. Alle sind voll mit dabei, organisieren Termine und sind Ansprechpartner für alles Mögliche. Für die Arrangements der Stücke ist dagegen der Tambour Reiner Obergaßner zuständig. „Jedes Jahr nehmen wir ein oder zwei neue Lieder ins Programm“, erzählt er.

Nachdem alle fertig geschminkt sind, geht’s mit Privatautos, in denen schon die Instrumente und die Kostüme verstaut worden sind, nach Steinheim. Der Kauflandchef hat die Musiker zu einem Auftritt eingeladen – erst im Getränkemarkt, dann im Lebensmittelmarkt. Auf dem Parkplatz werden noch rasch die Kostüme übergeworfen, die Bläser spielen sich ein wenig ein, und los geht’s in Richtung Eingang, wo schon die Gloschd‘r-Hexa warten. Ein paar Leute, die gerade an ihren Autos sind, zücken ihre Handys und filmen das Spektakel. Einige folgen ihnen sogar durch den ganzen Markt und wippen zu den Klängen von „Warriors“ oder „Hier kommt Alex“ fröhlich mit, während die Gloschd‘r-Hexa nicht nur tanzen, sondern auch den Umstehenden die Haare verwuscheln oder andern Schabernack treiben. Keiner schimpft, noch nicht einmal die Autofahrer, die am Zebrastreifen warten müssen, bis alle die Straße überquert haben. Drüben setzt sich das Schauspiel fort. Hier werden vor der Wurst- und Käsetheke und beim Bäcker Pausen eingelegt, denn Trompete, das Sousaphon oder die Posaune zu spielen, ist beim Marschieren fast unmöglich. Und auch wenn die Musik im geschlossenen Raum schier ohrenbetäubend ist und mancher länger als geplant beim Einkaufen verbringen muss, haben alle ein Lächeln im Gesicht. So macht die fünfte Jahreszeit auch Faschingsmuffeln Spaß.