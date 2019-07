Murr Start mit kleiner Irritation

Dem Gemeinderat gehören fünf Vertreter der Freien Wähler an: Uwe Riedel und Liane Sinn waren wiedergewählt worden, Marcus Leibbrandt, Hauke Bühler und Julian Riedel erhielten ihren Sitz neu. Neu gewählt worden waren aufseiten der CDU Florian Gärtner und Giorgio Monteleone, ihr Amt weiterführen dürfen nach der Wahl Markus Kaiser und Gunter Eber-hardt, der als älterster amtierender Rat die Verpflichtungsformel sprach. Die SPD ist weiter mit drei Räten vertreten. Thomas Utz ergänzt das wiedergewählte Duo Said Benali und Guido Seitz. Auch die Grünen sind weiter mit der gleichen Sitzzahl vertreten: Tayfun Tok und Ellen Mohr-Essig waren vor fünf Jahren zum ersten Mal gewählt worden. Insgesamt änderte sich nichts an der Sitzverteilung. Deshalb konnte Bürgermeister Torsten Bartzsch bei der Abstimmung das einfache Verfahren der Einigung durchsetzen, was den Räten eine mühsame Einzelabstimmung im heißen Sitzungssaal ersparte.